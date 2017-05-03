03.05.2017, 07:05

Таллинн — в числе европейских лидеров по гибридному транспорту


rus.delfi.ee
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Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse
Foto on illustratiivneFoto: Madis Veltman

Как сообщил во вторник и.о. мэра Таллинна Таави Аас, с мая Таллинн входит в десятку ведущих городов Европы по доле гибридных автобусов, которая превысила 10 процентов.

"На улицах Таллинна теперь ездят 44 новых гибридных автобуса марки "Вольво", — констатировал Аас. — Они отличаются тем, что меньше дизельных загрязняют воздух, а по сравнению с троллейбусами обладают большей мощностью, маневренностью и легче в обслуживании".

Гибридные автобусы придут на смену и троллейбусам 9-й линии, которые в ходу уже около 30 лет. На остальных троллейбусных линиях в ходу уже сейчас новые машины марки "Солярис". Но вообще, отметил Аас, из транспорта, работающего исключительно на электричестве, при нынешней технологии рациональнее развивать трамвай.

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