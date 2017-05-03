Таллинн — в числе европейских лидеров по гибридному транспорту

Как сообщил во вторник и.о. мэра Таллинна Таави Аас, с мая Таллинн входит в десятку ведущих городов Европы по доле гибридных автобусов, которая превысила 10 процентов.

"На улицах Таллинна теперь ездят 44 новых гибридных автобуса марки "Вольво", — констатировал Аас. — Они отличаются тем, что меньше дизельных загрязняют воздух, а по сравнению с троллейбусами обладают большей мощностью, маневренностью и легче в обслуживании".

Гибридные автобусы придут на смену и троллейбусам 9-й линии, которые в ходу уже около 30 лет. На остальных троллейбусных линиях в ходу уже сейчас новые машины марки "Солярис". Но вообще, отметил Аас, из транспорта, работающего исключительно на электричестве, при нынешней технологии рациональнее развивать трамвай.