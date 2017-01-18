На 10 евро в месяц — до 150 евро возрастет нынче субсидия, выделяемая Таллиннской городской управой на содержание ребенка в частном детском саду, сообщает Раэпресс.

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что эта сумма равна той, которая является исходной при распределении бюджетных средств среди муниципальных детских учреждений.

Субсидия предоставляется для оплаты труда педагогов, работающих на основе государственной программы обучения, и приобретение соответствующих учебных пособий,

Расчетная стоимость одного места в муниципальном дошкольном учреждении в 2017 году составляет 1800 евро, т. е. 150 евро в месяц. В нынешнем году бюджетом на субсидии частным детским садам выделены 1 234 906 евро, что позволяет содержать в них 695 детей.