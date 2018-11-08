Таллинн увеличивает пособия по уходу за страдающими недугами людьми

Так, пособие по уходу за человеком с глубокими расстройствами увеличится в будущем году с 40 до 100 евро, с тяжелыми расстройствами — с 30 до 50 евро. На эти цели предусматривается выделить в общей сложности 2,3 миллиона евро. Кроме пособий, проект бюджета предусматривает развитие оказываемых этой категории людей услуг и улучшение их доступности. Например, работающие или трудоспособного возраста люди, ухаживающие за нуждающимися в помощи родственниками, в большей мере, чем возможно сейчас, нуждаются в услуге замещающих их сиделок.