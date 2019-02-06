Таллинн увеличил субсидии на реставрацию

Заявки на субсидии надо представлять к 29 марта, сообщил вице-мэр столицы Андрей Новиков, максимальный размер субсидии на один проект — 20 тысяч евро.

Субсидии призваны мотивировать частных владельцев реставрировать исторически ценные детали домов, особенно в охранных зонах и ландшафтных заказниках.

Ходатайствовать о субсидии можно с прошлого года в электронной среде через Таллинскую инфосистему некоммерческой деятельности, что значительно облегчает подачу и ускоряет рассмотрение ходатайств.

Помимо этой, Таллинн выделяет субсидии квартирным товариществам на проекты "Дворы в порядок!", "Фасады — в порядок!", "Зеленый двор" и пр.