Таллинн увеличил субсидии на реставрацию
На нынешний год город выделяет 225 тысяч евро на субсидии на реставрацию, что на 25 тысяч евро больше, чем в 2018 году, сообщает Раэпресс.
На нынешний год город выделяет 225 тысяч евро на субсидии на реставрацию, что на 25 тысяч евро больше, чем в 2018 году, сообщает Раэпресс.
Заявки на субсидии надо представлять к 29 марта, сообщил вице-мэр столицы Андрей Новиков, максимальный размер субсидии на один проект — 20 тысяч евро.
Субсидии призваны мотивировать частных владельцев реставрировать исторически ценные детали домов, особенно в охранных зонах и ландшафтных заказниках.
Ходатайствовать о субсидии можно с прошлого года в электронной среде через Таллинскую инфосистему некоммерческой деятельности, что значительно облегчает подачу и ускоряет рассмотрение ходатайств.
Помимо этой, Таллинн выделяет субсидии квартирным товариществам на проекты "Дворы в порядок!", "Фасады — в порядок!", "Зеленый двор" и пр.
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