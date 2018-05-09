09.05.2018, 21:00

Таллинн устанавливает правила для велотакси


rus.delfi.ee
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Velotaksod
VelotaksodFoto: Veiko Vares

Таллинская городская управа представила городскому собранию на утверждение правила предложения услуги передвижения на велотакси, развлекательном поезде и гужевом транспорте, сообщает Раэпресс.

Три основных правила касаются возраста водителя, права на вождение и предыдущих нарушений. Водитель должен быть не моложе 18 лет, он должен иметь права водителя любого моторного средства и у него не должно быть действующих наказаний, будь то за вождение в нетрезвом виде или превышение скорости.

Кроме того, правилами предусматривается необходимость ходатайствовать о карточке обслуживания, которую будет выдавать Департамент муниципальной полиции при соблюдении трех указанных выше требований.

Правила затрагивают и средства передвижения. Так, велосипед должен быть изготовлен специально для перевозки пассажиров и соответствовать заводским техническим требованиям и сертификатам. Максимальная мощность электродвигателя велосипеда может быть в пределах четверти киловатта, а наибольший габарит велосипеда по ширине — 1,25 м. Для пассажиров должны быть в наличии ремни безопасности, велосипед должен иметь тормоза в рабочем состоянии, сигнал и указатели поворота.

Среди требований к водителю есть и такие, как наличие денег для расчета с пассажирами, езда по маршруту, указанному клиентом, кроме случаев, когда дорога оказывается непроезжей или движение по ней запрещено, извещение клиента о ценах и предполагаемой общей стоимости услуги, выдача квитанции о полученной за услугу плате.

Правила вступят в силу после утверждения их городским собранием.

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