Таллинн устанавливает правила для велотакси

Таллинская городская управа представила городскому собранию на утверждение правила предложения услуги передвижения на велотакси, развлекательном поезде и гужевом транспорте, сообщает Раэпресс.

Три основных правила касаются возраста водителя, права на вождение и предыдущих нарушений. Водитель должен быть не моложе 18 лет, он должен иметь права водителя любого моторного средства и у него не должно быть действующих наказаний, будь то за вождение в нетрезвом виде или превышение скорости.

Кроме того, правилами предусматривается необходимость ходатайствовать о карточке обслуживания, которую будет выдавать Департамент муниципальной полиции при соблюдении трех указанных выше требований.

Правила затрагивают и средства передвижения. Так, велосипед должен быть изготовлен специально для перевозки пассажиров и соответствовать заводским техническим требованиям и сертификатам. Максимальная мощность электродвигателя велосипеда может быть в пределах четверти киловатта, а наибольший габарит велосипеда по ширине — 1,25 м. Для пассажиров должны быть в наличии ремни безопасности, велосипед должен иметь тормоза в рабочем состоянии, сигнал и указатели поворота.