Таллинн улучшит сообщение центра города с пассажирским портом

Таллиннская городская управа приступает к развитию транспортной среды между центром города и Старым портом, сообщает Раэпресс.

Решено представить городскому собранию текст постановления об участии в решающем эту проблему международном проекте. Общая стоимость проекта, осуществляемого под эгидой Европейского фонда солидарности, — 11 427 918 евро, из которых из фонда поступят 8 653 599 евро. Решением правительства ЭР он включен в программу инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры в 2014-2020 годах.

Таллиннский департамент городского планирования организует конкурсы идей для получения эскизного проекта архитектурного решения и определения проектировщика. В рамках проекта предполагается соединение пассажирских портов в центре города и приморской зоны с центральной частью столицы так, чтобы создать удобные и безопасные условия не только для моторного транспорта, но и пешеходов и велосипедистов.

Шире должны стать тротуары, появиться сеть легкотранспортных дорожек, улучшиться условия движения общественного транспорта, появиться новые зеленые насаждения, современнее стать схема организации движения в районах Нарвского и Пярнуского шоссе и площади Виру.

Воплощение проекта намечено на январь 2018 — июль 2019 года.