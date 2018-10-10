Таллинн учреждает стипендию Ратуши для магистрантов и докторантов

По словам вице-мэра Таллинна, Айвара Рийсалу, если до сих пор город выплачивал студентам несколько стипендий под разными названиями, то все они, кроме стипендии Антона Ууэсона и IT-стипендии, будут объединены в одну — Ратушную. Такая реорганизация облегчит стипендиальную систему города и позволит систематизировать информацию для студентов и преподавателей вузов и высших прикладных школ.

Стипендия Ратуши в отличие от прежних будет выплачиваться студентам не только таллиннских учебных заведений, но и тартуских, с которыми у города Таллинна заключен договор о сотрудничестве. Если прежде о предоставлении стипендии ходатайствовал сам студент, то кандидата на получение стипендии Ратуши будут представлять его научный руководитель или структурная единица учебного заведения. Выбор стипендиата на основании специального статута осуществляет комиссия по учебе и научному сотрудничеству Таллиннской городской управы.

Стипендиальный фонд города Таллинна составляет 45 000 евро в год.