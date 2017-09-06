Таллинн учреждает центр для детей с особыми образовательными потребностями

Таллиннская горуправа на сегодняшнем заседании приняла решение представить городскому собранию проект решения, в соответствии с которым 1 октября будет учрежден Таллиннский учебно-консультационный центр, сообщает Раэпресс.

Как отметил вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, центр предложит жителям города бесплатные консультации и первичные услуги логопеда, педагога для детей с особыми образовательными потребностями и психолога, как на эстонском, так и на русском, и даже, при необходимости, на английском и финском языках.

”Количество детей с особыми образовательными потребностями растет с каждым годом, а доступ к опорным услугам бывает затруднен. В поликлиниках и реабилитационных центрах большие очереди как к логопедам и педагогам для детей с особыми образовательными потребностями, так и к психологам, занимающимся с дошкольниками, поэтому учебно-консультационные услуги недостаточно доступны, — пояснил Кылварт. — К сожалению, сейчас ситуация такова, что потребность в них превышает тот объем услуг, который мы до сих пор могли предложить. Поэтому город учреждает Таллиннский учебно-консультационный центр как самостоятельное учреждение, чтобы обеспечить лучший доступ к опорным услугам”.

Нередко как в дошкольных, так и в школьных учебных учреждениях учителя и родители, чтобы справиться с проблемами детского развития, а также проблемами поведения и обучения, нуждаются в помощи в связи с конкретными ситуациями. Подчиненный столичному департаменту образования Таллиннский учебно-консультационный центр предложит помощь и в этой сфере. Прием проводится по адресу Вильде теэ, 120. С 1 октября будет открыт филиал центра в столичном районе Ласнамяэ, по адресу Мартса, 2.

В Таллинне и Харьюмаа учебно-консультационные услуги оказывает Северо-эстонский центр Rajaleidja. В связи с высокой нагрузкой, с января 2015 года учебно-консультационные услуги таллиннским учебным заведениям оказывались также через Таллиннский департамент образования.

До января 2017 года были оказаны следующие услуги: 2135 индивидуальных консультаций, 141 семейная консультация, 86 дистанционных консультаций, 311 групповых, также было организовано 63 круглых стола. Около 5000 раз были проведены консультации для детей, 5600 — для взрослых. Первичными услугами логопеда, психолога и педагога в школах и дошкольных учреждениях воспользовались 1500 раз.

Целью работы Таллиннского учебно-консультационного центра является оказание опорных услуг таллиннским детям и молодежи, а также родителям, специалистам и педагогам таллиннских учебных заведений.