Таллинн тратит на борющихся с пробками регулировщиков более 100 евро в час

По словам руководителя отдела организации движения Таллиннского департамента транспорта Талво Рюйтельмаа, сейчас в вечерний и утренний час пик работают шесть регулировщиков. За это нужно платить более 100 евро в час.

Они находятся на основных транспортных развязках, на которых возникают пробки, то есть на перекрестках Йыэ — Ахтри — Туукри, Нарвское шоссе — Пронкси и Лийвалайа — Пронкси — Тартуское шоссе у Stockmann.

По словам Рюйтельмаа, в связи со строительством Гонсиори этот район больше всего нуждается в регулировке. Регулировщики в городе есть и еще, например, на Тынисмяги и еще в некоторых местах, в зависимости от состояния движения.

"На данный момент они хорошо выполняют свои обязанности и помогают. Благодаря их наличию на перекрестках практически и нет пробок. Когда участники движения привыкнут к его новой организации, то мы посмотрим, есть ли в них по-прежнему необходимость или нет", — прокомментировал Рюйтельмаа Delfi.

"Мы каждый день мониторим ситуацию и на основании этого принимаем решения. Куда-то добавляем регулировщиков, откуда-то переставляем", — пояснил Рюйтельмаа.