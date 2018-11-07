Таллинн стал бронзовым призером европейского первенства по прозрачности

Прозрачность определялась по 57 индикаторам, из которых Таллинн соответствует 38. Индикаторы делятся на семь категорий: прозрачность управления, доступность информации, вовлечение жителей, финансовая прозрачность, прозрачность договорных отношений, планирование городского пространства и открытые данные. С большим отрывом лидером оказался Мадрид, а вот Хельсиники и Брюссель заметно отстали от Таллинна.

Занявший по прозрачности третье место в списке европейских столиц, Таллинн в то же время делит с Далласом пятое место среди городов мира. Эта пятерка выглядит так:

1. Мадрид

2. Буэнос Айрес

3. Рабат

4. Лондон

5. Даллас и Таллинн