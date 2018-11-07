07.11.2018, 20:10

Таллинн стал бронзовым призером европейского первенства по прозрачности

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rus.delfi.ee
EST
Tallinna jõuluturg 2017
Foto: Hendrik Osula

Платформа сотрудничества "Динтра" (Dyntra), оценивающая прозрачность работы самоуправлений и других организаций, признала Таллинн заслуживающим третьего места среди 18 столиц европейских государств, сообщает Раэпресс.

Прозрачность определялась по 57 индикаторам, из которых Таллинн соответствует 38. Индикаторы делятся на семь категорий: прозрачность управления, доступность информации, вовлечение жителей, финансовая прозрачность, прозрачность договорных отношений, планирование городского пространства и открытые данные. С большим отрывом лидером оказался Мадрид, а вот Хельсиники и Брюссель заметно отстали от Таллинна.

Занявший по прозрачности третье место в списке европейских столиц, Таллинн в то же время делит с Далласом пятое место среди городов мира. Эта пятерка выглядит так:

1. Мадрид
2. Буэнос Айрес
3. Рабат
4. Лондон
5. Даллас и Таллинн

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