Таллинн снова поборется за звание столицы Тотального диктанта

Почетное звание столицы Тотального диктанта получит один из 14 городов: Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Москва, Омск, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Ставрополь, Таллинн и Уфа. Первым этапом станет народное голосование с 29 октября до 19 ноября, в результате которого определится пятерка финалистов. Финал пройдет 2 февраля 2019 года на ежегодной конференции организаторов Тотального диктанта в Новосибирске, где жюри выберет победителя на основании презентаций городов.
”Правда, не все зависит от стараний организаторов или воли судьбы — важно понимать, что на этапе голосования приложить усилия придется всем неравнодушным”, — добавил Кылварт. С 29 октября каждый желающий, независимо от места проживания, сможет ежедневно голосовать за любимый город на сайте акции www.totaldict.ru.
В 2018 году Таллинн уже принимал участие в конкурсе, войдя в пятерку лучших и немного уступив в финале Владивостоку, который стал первой столицей Тотального диктанта. Следить за новостями акции в Таллинне можно на страничке в социальной сети Facebook