Таллинн снова поборется за звание столицы Тотального диктанта

В 2019 году Тотальный диктант состоится 13 апреля, и во второй раз за 16-летнюю историю проекта главные организаторы проведут конкурс на звание столицы Тотального диктанта. Статус столицы предполагает, что город становится главной площадкой акции: автор приезжает читать свой текст в город-победитель. Напомним, что до 2018 года главной площадкой, куда приезжал автор, был Новосибирский государственный университет, где и сейчас расположены Штаб и экспертный центр акции.

О намерении Таллинна принять участие в конкурсе сообщил председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт: ”Для нас как организаторов диктанта в Таллинне очень важно проводить мероприятие так, чтобы оно было одновременно и полезно, и интересно для жителей и гостей города. Мы поборемся за возможность для наших участников написать текст следующего года под диктовку автора”.