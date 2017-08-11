Таллинн широко отметит годовщину восстановления независимости Эстонии

В воскресенье, 20 августа, на горке Харью состоится большой бесплатный концерт в честь Дня восстановления независимости Эстонии, а у телебашни пройдет семейный день. Ряд мероприятий состоится в районах столицы.

Концерт на площади имени 20.августа на горке Харью начнется в 14 часов. Выступят оркестр Сил обороны под управлением Пеэтера Саани и солисты Неле-Лийс Вайксоо и Рольф Роосалу. В их программе музыка эстонским композиторов, сообщает Раэпресс.

Семейный день у телебашни продлится с 11 до 18 часов. Там тоже все бесплатно. Место выбрано не случайно — телебашня стала одним из символов достижения независимости, поскольку именно около нее проходили в те дни 1991 года очень важные события.

Семейный день пройдет и в музее Народного фронта (площадь Вабадузе, 9). Там с 11 до 15 Кристел Вене из ТТУ проведен мастер-класс "Запах и вкус", а художник Юхан Родрик — мастер-класс по изобразительному искусству. Полицейские ознакомят с приемами безопасного движения, проведут викторину, покажут свои транспортные средства.

Жителей Нымме ждут в 17 часов в парке Вабадузе на концерт.

В культурном центре "Линдакиви" бесплатный концерт состоится 18 августа в 18 часов. Выступят Ксения Кучукова (сопрано) и Андрей Богач (тенор), у рояля — Хелен Каптен.