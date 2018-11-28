28.11.2018, 17:45

Таллинн решил снимать квартиры для жертв семейного насилия


rus.delfi.ee
EST 13
Stockpildid
StockpildidFoto: Martin Dremljuga

С нового года Таллинн будет на рынке жилья снимать квартиры для жертв семейного насилия.

Как сообщил вице-мэр столицы Тынис Мёльдер, в первом полугодии такой способ оказания помощи был проверен на людях, обитавших ранее в домах социального призрения и выполнивших план ресоциализации, сообщает Raepress.

В результате было подтверждено, что таким людям трудно самостоятельно искать себе жилье и заключать договоры найма. В таком же положении оказываются матери с детьми, попавшие в приюты, спасаясь от семейного насилия.

Семейное насилие стало в Эстонии серьезной проблемой. В прошлом году такого рода преступлений зарегистрировано 2632. Городской приют для женщин и детей предоставляет укрытие в год 70 клиентам, из которых 30 матерей и 40 детей. В убежище они находятся в среднем 3-4 месяца. Теперь им будут оказывать помощь в подыскании жилья и первичных расходах на это в пределах арендной платы за первый месяц, при необходимости — платы маклеру и депозита, суммарно — до 600 евро.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Не работодатель, а золото! Эстонский бизнесмен выплатит всем 260-ти сотрудникам Utilitas по 50 000 евро

28.11.2018
Продажа теплоэнергетической фирмы Utilitas, которая отапливает в Эстонии около 170 000 домохозяйств, принесет владельцу Кристьяну Раху рекордную прибыль — почти 320 млн евро. В выигрыше останутся и сотрудники фирмы, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее



Прокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег

28.11.2018
Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении.
Подробнее

Обман потребителей! В говяжьем фарше пяти эстонских производителей нашли то, что не указано в составе

28.11.2018
Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) обнаружил в говяжьем фарше пяти производителей использование мяса птицы, хотя на маркировке отсутствовала информация об этом. Изменение состава пищевого продукта без исправлений на этикетке является фальсификацией продукта.
Подробнее

За месяц в Риге умерли два малыша, которым не были сделаны обязательные прививки

28.11.2018
Несмотря на усилия врачей, в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ) в Риге в течение месяца умерли два ребенка, которые не получили необходимых прививок, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBR/02
119,- €
83,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106012001
118,80 €
71,28 €
-30% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
104,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €

МИД Эстонии вызвал посла РФ на ковер. Сказали, что Россия могла бы освободить украинские корабли и моряков

28.11.2018
В связи с применением Россией военной силы против украинских военных моряков и кораблей в Керченском проливе Министерство иностранных дел Эстонии сегодня вызвало посла России в Эстонии Александра Петрова.
Подробнее


Привет, район! Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски на пороге большой политики

28.11.2018
Мария Юферева-Скуратовски — старейшина Ласнамяэ, крупнейшего по численности населения и самого русского района Таллинна. В начале мая число жителей Ласнамяэ превысило 120 000 человек, среди них свыше 64 000 русских.
Подробнее



ФОТО. Кровавые елки: Белый дом украсили устрашающе красными рождественскими елями

28.11.2018
В официальной резиденции президента США, расположенной в Вашингтоне, представили рождественские украшения: в восточной колоннаде Белого дома поставили около 40 кроваво-красных елей.
Подробнее