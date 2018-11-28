Таллинн решил снимать квартиры для жертв семейного насилия

Как сообщил вице-мэр столицы Тынис Мёльдер, в первом полугодии такой способ оказания помощи был проверен на людях, обитавших ранее в домах социального призрения и выполнивших план ресоциализации, сообщает Raepress.

В результате было подтверждено, что таким людям трудно самостоятельно искать себе жилье и заключать договоры найма. В таком же положении оказываются матери с детьми, попавшие в приюты, спасаясь от семейного насилия.

Семейное насилие стало в Эстонии серьезной проблемой. В прошлом году такого рода преступлений зарегистрировано 2632. Городской приют для женщин и детей предоставляет укрытие в год 70 клиентам, из которых 30 матерей и 40 детей. В убежище они находятся в среднем 3-4 месяца. Теперь им будут оказывать помощь в подыскании жилья и первичных расходах на это в пределах арендной платы за первый месяц, при необходимости — платы маклеру и депозита, суммарно — до 600 евро.