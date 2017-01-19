Таллинн: ремонт дорог ведется беспрерывно

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Круглосуточно на дорогах и улицах Таллинна работают на ремонте опасных выбоин в асфальте пять бригад — 2 днем и 3 ночью, еще одна бригада ведет ремонт булыжниковых мостовых в Старом городе, сообщает Раэпресс.