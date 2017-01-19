С декабря по настоящее время АО "Таллинна теэд" обновило 2550 квадратных метров асфальтового покрытия, ликвидировав ориентировочно полторы тысячи опасных выбоин, на что ушли 650 тонн горячей черной смеси. Такой ремонт будет продолжаться до весеннего запуска асфальтовых заводов.

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