С декабря по настоящее время АО "Таллинна теэд" обновило 2550 квадратных метров асфальтового покрытия, ликвидировав ориентировочно полторы тысячи опасных выбоин, на что ушли 650 тонн горячей черной смеси. Такой ремонт будет продолжаться до весеннего запуска асфальтовых заводов.
Таллинн: ремонт дорог ведется беспрерывно(2)
Круглосуточно на дорогах и улицах Таллинна работают на ремонте опасных выбоин в асфальте пять бригад — 2 днем и 3 ночью, еще одна бригада ведет ремонт булыжниковых мостовых в Старом городе, сообщает Раэпресс.
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