Таллинн реконструирует улицу Нису

Улица Нису будет полностью реконструирована на участке от ул. Сыле до ул. Ристику, где планируется построить 5-метровую проезжую часть и тротуары с обеих сторон — каждый шириной в 2 метра. Тротуары планируется выложить плиткой. Заодно в порядок будут приведены дорожки, ведущие к подъездам многоквартирных домов.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, обсуждение проекта с жителями окрестных домов и представителями квартирных товариществ было очень полезным.

”Реконструкция улицы коснется многих людей, поэтому мы стараемся с ними советоваться и держать их в курсе всех этапов строительства. Точно также мы поступаем с жителями ул. Вана-Каламая, реконструкция которой изменит организацию движения в Пыхья-Таллинне. Людей волнуют прежде всего вопросы связанные с соблюдением интересов пешеходов и безопасности детей. На обсуждении проекта реконструкции ул. Нису также прозвучали предложения ограничить скорость движения автотранспорта и обеспечить безопасность пешеходов”, сказал Кальюлайд.

В ходе строительных работ на ул. Нису планируется сохранить максимально возможное количество растущих там деревьев. С этой целью часть работ по укладке труб будет осуществлена методом бурения под корнями деревьев. Также планируется установить ливневую канализацию и все остальные коммуникации.

Со стороны ул. Сыле будет разбит небольшой сквер со скамейками и мусорными урнами. На участке между улицами Ару и Сыле будет созданы места для парковки.