Таллинн реконструирует почти полторы тысячи уличных фонарей

Таллинн получил от Центра экологических инвестиций субсидию на реконструкцию уличного освещения, благодаря чему на LЕD-освещение будут переведены 1494 уличных светильника, заменены 578 фонарных столбов и 4,2 километра осветительных кабелей. Все это позволит уменьшить потребление электроэнергии на 597 мегаватт в год, сообщает Раэпресс.
Как сообщил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, к концу 2020 года новые светильники будут установлены вдоль Палдиского шоссе от улицы Мыйза до улицы Мустамяэ, улиц Сыле, Пирита, Нарвского шоссе, бульвара Кадака и многих других магистралей города.
Решение о выделении городу на первом этапе реконструкции уличного освещения магистралей почти 3 миллионов евро было принято Центром эконологических инвестиций 28 января. Эта сумма составляет почти 63% от общей стоимости проекта в 4 742 982 евро.