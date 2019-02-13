Таллинн реконструирует почти полторы тысячи уличных фонарей

Как сообщил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, к концу 2020 года новые светильники будут установлены вдоль Палдиского шоссе от улицы Мыйза до улицы Мустамяэ, улиц Сыле, Пирита, Нарвского шоссе, бульвара Кадака и многих других магистралей города.

Решение о выделении городу на первом этапе реконструкции уличного освещения магистралей почти 3 миллионов евро было принято Центром эконологических инвестиций 28 января. Эта сумма составляет почти 63% от общей стоимости проекта в 4 742 982 евро.