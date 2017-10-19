Таллинн расторгнет договор с Сыырумаа об обслуживании школ

Таллиннские власти намерены преждевременно расторгнуть соглашения с частными компаниями по обслуживанию и ремонту частных школ. В том числе и с бизнесменом Урмасом Сыырумаа. Сумма компенсации, которая будет выплачена фирмам, скорее всего определится в суде, передает "Актуальная камера".
Как говорит исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, столичные чиновники подсчитали, что городу выгодно заплатить неустойку по контрактам за обслуживание 10 столичных школ частным фирмам и взять учебные заведения на баланс города. Процесс расторжения договоров планируется запустить в ближайшее время, сообщает rus.err.ee.