Таллинн расторгнет договор с Сыырумаа об обслуживании школ

KOV Tegus Tallinn ja Savisaare valimisliit valimispidu 15.10.2017 Foto: Andres Putting

Таллиннские власти намерены преждевременно расторгнуть соглашения с частными компаниями по обслуживанию и ремонту частных школ. В том числе и с бизнесменом Урмасом Сыырумаа. Сумма компенсации, которая будет выплачена фирмам, скорее всего определится в суде, передает "Актуальная камера".