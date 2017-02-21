Таллинн пытается решить проблемы нехватки автостоянок

Таллиннская городская управа устанавливает в целях смягчения проблемы нехватки автостоянок право личного пользования на принадлежащий городу участок недвижимости по бульвару Сыпрузе, 181а в пользу квартирного товарищества "Таммсааре, 69", сообщает Раэпресс.

Участок имеет площадь в 1018 кв.м, право личного пользования устанавливается бесплатно на 15 лет. Квартирное товарищество создало на нем стоянку на 29 автомобилей.

Как сообщила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, аналогичную помощь со стороны города получили уже 65 квартирных товариществ, что дало им возможность создать более 1600 мест, еще 30 готовых стоянок также переданы в пользование квартирных товариществ.