Таллинн проводит конкурс молодых журналистов ”Молодой деятель”

Таллиннский департамент по делам молодёжи и спорта в сотрудничестве с Delfi Noorte Hääl объявляет конкурс молодых журналистов. Принять участие приглашают молодежь, у которой интерес и призвание писать.

Работы необходимо прислать до 30 апреля 2017 года, лучшие их которых будут опубликованы в СМИ, а трем победителям Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта вручит подарочную карту Apollo.

С помощью конкурса стараемся вдохновить молодёжь на творчество и самовыражение, предлагая ей возможность с помощью своих публикаций охватить более широкий круг читателей.

В конкурсе может принять участие молодёжь от 14 лет и старше, которая желает высказать свое мнение на актуальную тему. К примеру, это может быть статья, новость, интервью, история персоны, рецензия. В своей публикации никого нельзя обижать или дискриминировать. Объем материала должен составлять 4000–5000 знаков (с пробелами) и к работе необходимо прикрепить фотографию.

Лучшие работы будут опубликованы в приложении к газете Eesti Päevaleht под названием Noor Tegija, которая выйдет в свет 7 июня 2017 года, а также на сайтах Delfi Noorte Hääl и www.noortegija.ee.

Конкурс молодых журналистов проводит Таллиннский департамент по делам молодёжи и спорта. Дополнительная информация на сайте города.