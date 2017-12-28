Таллинн прошел в финал конкурса на звание столицы Тотального диктанта

Таллинн продолжит борьбу за звание столицы международной акции грамотности в финале. Главный город акции объявят 27 января 2018 года на конференции Тотального диктанта, пишет Раэпресс.

”В напряженной борьбе Таллинну удалось войти в пятерку финалистов, а значит, мы сможем принять участие в завершающем этапе конкурса, — сказал глава оргкомитета акции в Таллинне Михаил Кылварт. — Большое спасибо всем, кто отдал свой голос Таллинну. Вместе с нами за почетный титул продолжат соревноваться Тюмень, Красноярск, Иркутск и Владивосток”.

Теперь у городов, вышедших в финальный этап отбора, будет ровно месяц, чтобы подготовиться к презентации на ежегодной конференции Тотального диктанта в Новосибирске, которая пройдет 27 января 2018 года, и в ходе которой экспертное жюри выберет победителя.

Именно в столице Тотального диктанта будет организована главная площадка проекта, на которой 14 апреля Гузель Яхина прочитает текст диктанта 2018 года. Все желающие написать Тотальный диктант под диктовку автора текста смогут сделать это в реальном времени: из главной аудитории акции планируется прямая трансляция.

Новосибирск останется родиной Тотального диктанта, местом расположения Экспертного совета и Штаба проекта.

Дополнительная информация на сайте акции: totaldict.ru.