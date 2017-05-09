Таллинн продолжит строительство муниципального жилья

В планах Таллинна на ближайшие годы строительство муниципального дома на улице Малева, 18 и домов для ходатайствующих о муниципальном и социальном жилье на улице Вазара, 7, 9, 12, 13 и 14, сообщила вице-мэр столицы Эха Вырк.

Это, как и завершаемый строительством Дом учителей на 75 квартир, по ее мнению, станет хорошим дополнением к уже имеющимся 5000 муниципальных квартир и 500 местам в домах социального призрения, передает Раэпресс.

Первая жилищная программа города, рассказывает Вырк, имела адресатами вынужденных квартиросъемщиков — тех, кто в ходе реформы собственности оказался в домах и квартирах, возвращаемых прежним собственникам и их правопреемникам. К 2009 году город обеспечил жильем почти 3,5 тысячи горожан этой категории.

Вторая жилищная программа предусматривает строительство жилья для молодых семей, работников городских учреждений, спасателей, полицейских, врачей и других медицинских работников. И это, бесспорно, избавило немало семей от вынужденной эмиграции в Финляндию и другие страны, что на пользу не только Таллинну, но и всей Эстонии.

Что касается платы за муниципальное жилье, то 88% его обитателей платят исправно, на конец прошлого года должников было 565, из которых хронических — 88, а сумма задолженности составляла 203 728 евро, в том числе долговременная — 95 477 евро. В течение всего минувшего года эта сумма сокращалась, уменьшившись на 75 369 евро, а число должников на 73 человека, причем выселение 51 злостного неплательщика благотворно подействовало и на других должников. В то же время, подчеркнула Вырк, никого на улицу не выставляли.