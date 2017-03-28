Таллинн продолжает принимать заявки на участие в конкурсе озеленения дворовых территорий

Продолжается прием от квартирных товариществ заявлений на участие в конкурсе "Зеленый двор". Заявления будут приниматься Таллиннским департаментом городского имущества до 30 апреля, сообщает Раэпресс.

На субсидии участникам конкурса, решившим озеленить и иным способом привести в порядок свою дворовую территорию, город выделил 40 тысяч евро. Максимальный размер субсидии — 600 евро на квартирное товарищество, причем субсидируются не более 60% расходов по проекту, отметила вице-мэр Таллинна Эха Вырк. Субсидия предоставляется на посадку деревьев, кустарников, многолетних и вьющихся растений, создание газонов, уход за посадками и прочее.

Субсидия выплачивается после выполнения указанных в заявке работ и проверки их выполнения на местах. После чего департаменту следует представить соответствующим образом оформленный отчет о расходах с приложениями.

В прошлом году субсидию на общую сумму 39 860 евро получили 87 квартирных товариществ. Проект служит дополнением к более масштабному — "Дворы в порядок!".

В бюджете Таллинна за последние 10 лет на субсидии квартирным товариществам были выделены в общей сложности 11,6 миллиона евро. В 2017 году на приведение в порядок дворов, фасадов, суперграфику, содержание информационных пунктов и пр. предусмотрены почти 900 тысяч евро.

Город выделяет для решения проблем квартирных товариществ также землю. В основном она предназначена для решения проблемы парковки автомобилей. Установление права личного пользования позволило 68 квартирным товариществам создать автостоянки более чем на 1700 мест. Да еще районные управы предоставили в пользование товариществ 35 площадок-автостоянок.