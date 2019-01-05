05.01.2019, 13:20

Таллинн продолжает искать зимних дворников для награждения


rus.delfi.ee
EST
1.jaanuar 2013 Tallinnas
фото иллюстративноеFoto: Sven Arbet

Таллиннская горуправа продолжает традицию проведения зимнего конкурса "Таллиннский снежный терминатор", цель которого - выявление лучших дворников, обеспечивающих в сложных зимних условиях максимально удобные и безопасные условия передвижения.

Конкурс продолжится до 15 марта будущего года, а кандидатов могут выдвигать все таллинцы. Самовыдвижение не допускается. Победителя конкурса выберет из числа кандидатов, отобранных районными управами, специальная комиссия. Возглавит комиссию вице-мэр Калле-Кландорф. Помимо обладателя титула, будут определены и два его лучших соратника.

Предложений горожан ждут по электронной почте:

В Хааберсти — haabersti@tallinnlv.ee;
В Мустамяэ — mustamae@tallinnlv.ee;
В Ласнамяэ — lasnamae@tallinnlv.ee;
В Нымме — nomme@tallinnlv.ee;
В Кристийне — kristiine@tallinnlv.ee;
В Пирита — pirita@tallinnlv.ee;
В Кесклинне — kesklinn@tallinnlv.ee;
В Пыхья-Таллинне — pohja@tallinnlv.ee.

Предлагая кандидата на звание лучшего дворника, следует указать его имя, точный адрес территории, за которой он или она ухаживает, а также свое имя и контактные данные.

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