Таллинн продолжает искать зимних дворников для награждения

Таллиннская горуправа продолжает традицию проведения зимнего конкурса "Таллиннский снежный терминатор", цель которого - выявление лучших дворников, обеспечивающих в сложных зимних условиях максимально удобные и безопасные условия передвижения.
Конкурс продолжится до 15 марта будущего года, а кандидатов могут выдвигать все таллинцы. Самовыдвижение не допускается. Победителя конкурса выберет из числа кандидатов, отобранных районными управами, специальная комиссия. Возглавит комиссию вице-мэр Калле-Кландорф. Помимо обладателя титула, будут определены и два его лучших соратника.
Предложений горожан ждут по электронной почте:
В Хааберсти — haabersti@tallinnlv.ee; В Мустамяэ — mustamae@tallinnlv.ee; В Ласнамяэ — lasnamae@tallinnlv.ee; В Нымме — nomme@tallinnlv.ee; В Кристийне — kristiine@tallinnlv.ee; В Пирита — pirita@tallinnlv.ee; В Кесклинне — kesklinn@tallinnlv.ee; В Пыхья-Таллинне — pohja@tallinnlv.ee.
Предлагая кандидата на звание лучшего дворника, следует указать его имя, точный адрес территории, за которой он или она ухаживает, а также свое имя и контактные данные.