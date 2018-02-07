Таллинн призывает водителей уступать дорогу снегоочистителям

С учетом сегодняшних погодных условий вечерние часы пик совпадут с уборкой снега с улиц Таллинна.

Поэтому водителей просят быть особенно внимательными и уступать дорогу снегоуборочной технике, а также строго соблюдать правила парковки с тем, чтобы не создавать дополнительных трудностей для уборки улиц и тротуаров, передает Раэпресс.

Сегодня к утру снежный покров в Таллинне достигал 10 см, и, по прогнозам, снегопад продлится еще, как минимум, до завтрашнего утра.

Снегоуборочной технике работы хватает на проезжей части, на велосипедных дорожках, 32 бригадам рабочих — на пешеходных переходах и остановках общественного транспорта.

Коммунальщики просят пешеходов не спешить и учитывать, что на тротуарах может быть скользко, несмотря на то, что только за минувшие сутки на них высыпано 11 тонн каменной крошки. Из центра города и Старого Таллинна за сутки вывезены 525 кубометров снега. И пока этой работе конца не видно.

Таллинский коммунальный департамент напоминает, что за уборку тротуаров ответственность несут владельцы прилегающих земельных участков и уход за тротуарами должен вестись не только по утрам, если погодные условия того требуют.

Посыпать тротуары в Таллинне разрешено каменной крошкой с размером зерен в 2-6 мм. Соль на тротуарах использовать запрещено.

Внимания требуют также крыши, с которых нужно своевременно удалять снег и сосульки. Профессиональных уборщиков можно заказать по инфотелефону Таллинна 1345.