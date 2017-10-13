Таллинн призывает автовладельцев отказаться от шипованной резины

В связи с приближением периода смены летних шин на зимние Таллинн начинает традиционную уже кампанию "Пыль убивает!"

Цель которой — обратить внимание на негативные последствия использования шипованной резины, сообщает Раэпресс.

Предпочтение рекомендуется отдавать ламельным шинам, не превращающим в пыль асфальтовое покрытие дорог и улиц. Шипованная резина запрещена или использование ее ограничено во многих странах Европы. Условия движения и уход за дорогами в Таллинне сводят на нет преимущества шипованных шин.

Уличная пыль, как показывают исследования, нередко приводит к заболеваниям дыхательных путей, сердечно-сосудистым заболеваниям, заканчивающихся порой смертью. Шипованные шины при нынешнем уровне их использования создают в зимний период порядка 300 килограммов пыли на каждый километр дороги, то есть в Таллинне за сезон — 320 тонн.

Влияют шипованные шины и на безопасность движения, создавая на дороге борозды, в которых скапливается вода. Замерзая, она порождает скользкие места.

Что же касается тормозного пути, то он на шипованной резине короче только на льду. Просто на влажной поверхности такие шины никакими преимуществами не обладают.