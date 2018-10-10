Таллинн присоединяется к цепочке свободных от пестицидов городов

Сеть свободных от пестицидов городов включает в себя десятки городов Европы, часть из которых уже полностью отказалась от использования пестицидов (Копенгаген, Страсбург, Ренн) в местах общественного пользования, остальные стремятся к его минимизации. Присоединяясь к этой цепочке, Таллинн берет на себя обязательства в течение трех лет значительно снизить употребление продуктов, содержащих пестициды, и постепенно вообще от них отказаться.

Инициатором проекта стала вице-мэр Зюлейха Измайлова, по словам которой присоединение Таллинна к движению городов, свободных от пестицидов, значительно повлияет на улучшение здоровья жителей столицы и ее окружающей среды.