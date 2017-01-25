До 1 марта отдел охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования принимает ходатайства о субсидиях на реставрацию ценных зданий, сообщает Раэпресс.

Субсидируется реставрация памятников культуры, зданий, расположенных в в зоне охраны памятников старины Старого города, зданий, расположенных в ланшафтно-ценных зонах застройки, и ценных зданий, определенных общей планировкой.

Субсидируются их консервация, восстановление в первоначальном виде и меры по созданию оптимальных для сохранности зданий условий. Не субсидируется восстановление деталей зданий, расположенных в ландшафтно-ценных зонах.

При реставрации памятников культуры необходимо наличие выданного департаментом разрешения на проведение работ.

На субсидии выделены 90 тысяч евро. Максимальный размер субсидии — 10 тысяч евро. Субсидия не может превышать 75% общей стоимости реставрационных работ. Работы должны начинаться после принятия решения о предоставлении субсидии и заканчиваться к 30 ноября.

Более подробная информация и форма ходатайства приводятся на сайте http://www.tallinn.ee/ehitus/ или на сайте http://www.tallinn.ee/Teenus-Restaureerimise-toetamine.