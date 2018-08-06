Таллинн приглашает участвовать в конкурсе проектов программы ”Гражданский мир”
В 2018 году конкурс впервые пройдет в два этапа, срок подачи заявлений на участие в осеннем этапе конкурса — 10 сентября.
В 2018 году конкурс впервые пройдет в два этапа, срок подачи заявлений на участие в осеннем этапе конкурса — 10 сентября.
Период действительности проектов длится до 31 декабря 2018 г. К участию приглашаются как юридические лица, предприниматели из числа физических лиц, а также все жители Таллинна, желающие развития отношений между представителями разных народов в столице.
”Приоритетом ожидающихся на конкурс недоходных проектов должно стать развитие молодежного сотрудничества и ознакомление с культурами национальных меньшинств, а также поддержка культурных мероприятий”, — сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.
Ходатайствовать можно через среду самообслуживания, а также на бумаге или в виде документа, имеющего дигитальную подпись. Подробная информация об условиях участия в конкурсе проектов на странице http://www.tallinn.ee/kodurahu.
”Участие в весеннем этапе конкурса проектов было активным, в его рамках были поддержаны 25 проектов, всего на эти цели были выделены 84 287 евро”, — добавил Белобровцев.
Темами проектов стали развитие объединяющей молодежной деятельности (различные проекты, объединяющие молодежь с разными родными языками), а также проекты, знакомящие с культурами национальных меньшинств (дни культуры в школах, различные культурные программы). В этом году конкурс проходит уже в одиннадцатый раз.
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