Таллинн приглашает на соревнования по ориентированию в общественном транспорте

Началась регистрация участников на соревнования по ориентированию в общественном транспорте, которые будут проходить в День без автомобиля — 24 сентября, сообщает Раэпресс.

Ознакомиться с условиями и зарегистрироваться можно здесь и здесь.

Соревнования — веселое времяпрепровождение для всей семьи. Зачет проводится по пяти категориям: среди мужчин, среди женщин, среди детей, среди сеньоров и среди команд. В ходе соревнований участники за два часа должны пройти как можно больше контрольных пунктов, при любой возможности используя общественный транспорт и валидируя "зеленую" карточку.

Старт дается на Пярнуском шоссе, около парка Таммсааре, в полдень, трасса проходит по разным районам города. В ходе соревнований таллинцы могу на практике убедиться, что в любую точку нашей столицы можно быстро, дешево и удобно добраться на общественном транспорте.