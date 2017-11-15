Таллинн приглашает на бесплатные утренние занятия спортом на трех спортивных базах

30 ноября с 8:00 до 9:00 на трех спортивных базах столицы пройдут бесплатные тренировки, которые предоставят возможность рано утром зарядиться энергией под руководством лучших тренеров. Занятия пройдут в Сылеском спортивном центре, Ласнамяэском легкоатлетическом холле и Таллиннском спортхолле, сообщает Raepress.

Основатель ставших традиционными спортивных утренников, председатель Таллиннского горсобрания и тренер по таэквондо Михаил Кылварт отметил, что спортивное утро — лучшее начало дня, а для него самого это часть ежедневного распорядка.

”Регулярная физическая активность очень важна — она заряжает энергией на целый день, так почему бы не начать свой день в самый темный месяц осени именно с неё. Бесплатные спортивные утренники помогут познакомить горожан с таллиннскими спортивными базами и теми возможностями для занятий спортом, которые они предлагают. К примеру, в этом году появилась возможность прийти на тренировку в только что открытый Сылеский спортивный центр”, — рассказал председатель горсобрания.

В Сылеском спортивном центре любители спорта смогут поучаствовать в общефизической тренировке под руководством знаменитого эстонского баскетбольного тренера Ховарда Фрайера. На занятии обучат всему, что связано с игрой в мяч, покажут, как укрепить физическую форму, а особое внимание будет уделено работе рук.

В Ласнамяэском легкоатлетическом холле занятие пройдет в форме энергичной утренней зарядки под руководством председателя Таллиннского горсобрания Михаила Кылварта. Занятие зарядит энергией на весь день и включает растяжку, наклоны, прогибы, а также упражнения, охватывающие все группы мышц.

В Таллиннском спортхолле бодрящую тренировку проведет Кейси Пылдсам, внимание будет сосредоточено на развитии выносливости, силы и повышении сердечной активности. Тренировка подходит для людей с любым уровнем физической подготовки.

Каждая из тренировок даст телу необходимую физическую нагрузку. Участники получат возможность до конца года заниматься по утрам в столичных спортивных базах. Участие в спортивном утреннике бесплатное, но необходима предварительная регистрация по ссылке http://www.tallinn.ee/est/Vorm-Spordihommik-2017. Занятия подойдут людям любого возраста, однако структура занятия рассчитана на людей старше 14 лет.

Спортивные утренники проходят уже третий год, их цель — напомнить о том, что движение важно круглый год, и даже в самое темное и холодное время года для этого в Таллинне достаточно возможностей. Главный организатор мероприятия — Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта. Дополнительная информация и регистрация доступна на официальной странице Таллинна: www.tallinn.ee/spordihommik.