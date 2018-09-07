Таллинн предоставляет пособия родителям первоклассников

Как отметил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, это самое большое такого рода пособие в Эстонии, ставшее составной частью системы оказания помощи нуждающимся в ней. Система включает также пособие по рождению ребенка, школьное пособие, компенсацию расходов по уходу за ребенком, бесплатное питание в школе и детском саду, прожиточное пособие и многое другое.

"Ранцевое" пособие выплачивается в двух частях: половина — при поступлении ребенка в школу, а вторая половина — после окончания им первого класса в случае соблюдения указанных выше условий. Для получения пособия нужно представить ходатайство в отдел социального обеспечения районной управы по месту жительства в течение трех месяцев с начала учебного года, т.е. до конца ноября. В электронном виде это можно сделать с 12 сентября на сайте Таллинна.