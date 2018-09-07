07.09.2018, 09:11

Таллинн предоставляет пособия родителям первоклассников


rus.delfi.ee
EST 8
Таллинн предоставляет пособия родителям первоклассников
Foto: Tiit Blaat

По случаю начала школьного пути Таллинн предоставляет родителям первоклассника пособие в 320 евро при условии, что хотя бы один из родителей занесен в Регистр народонаселения как житель столицы не менее чем за год до поступления ребенка в школу, ребенок, по данным регистра, житель Таллинна и живет по одному адресу с получателем пособия, поступил и занесен в список учащихся одной из таллинских школ, сообщает Раэпресс.

Как отметил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, это самое большое такого рода пособие в Эстонии, ставшее составной частью системы оказания помощи нуждающимся в ней. Система включает также пособие по рождению ребенка, школьное пособие, компенсацию расходов по уходу за ребенком, бесплатное питание в школе и детском саду, прожиточное пособие и многое другое.

"Ранцевое" пособие выплачивается в двух частях: половина — при поступлении ребенка в школу, а вторая половина — после окончания им первого класса в случае соблюдения указанных выше условий. Для получения пособия нужно представить ходатайство в отдел социального обеспечения районной управы по месту жительства в течение трех месяцев с начала учебного года, т.е. до конца ноября. В электронном виде это можно сделать с 12 сентября на сайте Таллинна.

Можно также ходатайствовать о зависящем от дохода пособии, если доход на первого члена семьи меньше действующего минимума заработной платы (500 евро), а на каждого следующего — менее 80% от этой суммы (400 евро). На компенсацию расходов на спортивную деятельность ребенка и занятия по интересам выплачивается в год до 350 евро. Получающим прожиточное пособие семьям по случаю поступления ребенка в школу выплачивается до 32 евро. Соответствующая информация доступна на сайте Таллинна: https://www.tallinn.ee/est/toetused.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Читательница: в Тартуском суде меня не смогли обслужить на русском языке — что делать?

07.09.2018
В редакцию Delfi обратилась читательница, которая жалуется, что не смогла подать иск в суд в Тарту, потому что никто из работников не говорил по-русски. В суде говорят, что женщина ушла прежде, чем ей успели предложить услуги переводчика.
Подробнее

Почему в таллиннских автобусах в жару не работал кондиционеры?

07.09.2018
"Я хотела бы пожаловаться на таллиннские автобусы. Была жара, и ездить в них было просто невозможно. Не так давно ведь закупили новые автобусы, кажется, итальянские, которые как раз предназначены для жаркого климата, но дышать в них просто нечем! По идее, в них должны быть установлены кондиционеры, но никто их никогда не включает. Открывающихся окон либо нет вообще, либо очень мало, из-за чего в автобусах страшная жара и духота. Как-то обратилась к водителю, чтобы он включил кондиционер, а он ответил, что ничего не работает. Почему так происходит? Куда жаловаться?" — возмущается читательница "МК-Эстонии" Лариса.
Подробнее



МНЕНИЕ: Почему в России невозможны фестивали мнений?

07.09.2018
В Балтийских странах сложилась традиция ежегодных дискуссионных фестивалей, которые проводятся летом в каком-нибудь небольшом городе, в исторических и природных ландшафтах. В Эстонии это Arvamusfestival, в Латвии — Lampa, в Литве — ”Пикник свободы”.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €

В волости Тойла из-за выбежавшего на дорогу лося столкнулись BMW и Audi: пострадали четыре человека

07.09.2018
В четверг вечером в Ида-Вирумаа в волости Тойла на шоссе Таллинн-Нарва произошло тяжелое ДТП, в котором столкнулись два автомобиля, которые пытались избежать столкновения с выбежавшим на дорогу лосем.
Подробнее

Ситуация на границе улучшилась: информация о нововведениях РФ стала доходить до водителей

06.09.2018
В течение суток с таможенного пункта в Ивангороде были вынуждены вернуться в Эстонию десятки купленных в лизинг автомобилей с эстонскими номерами. Сумма залога за временный ввоз в Россию лизингового автомобиля достигает 15 тысяч евро - таковы новые российские таможенные правила.
Подробнее

Совбез ООН обсудил новые данные по делу Скрипалей

07.09.2018
Британский постпред при ООН заявила, что Лондон будет использовать все возможности для привлечения к ответственности обвиняемых в отравлении Скрипалей. Постпред РФ при ООН назвал выводы Лондона "русофобскими фантазиями".
Подробнее

Президент Кальюлайд призналась, что была жертвой дискриминации, и объяснила, почему ее супруга редко видят

06.09.2018
Вчера вышел в эфир первый эпизод нового сезона передачи "Pealtnägija", гостем которого стала президент Керсти Кальюлайд. Среди прочего она призналась Михкелю Кярмасу, что тоже была жертвой гендерной дискриминации.
Подробнее