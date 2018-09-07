Таллинн предоставляет пособия родителям первоклассников

По случаю начала школьного пути Таллинн предоставляет родителям первоклассника пособие в 320 евро при условии, что хотя бы один из родителей занесен в Регистр народонаселения как житель столицы не менее чем за год до поступления ребенка в школу, ребенок, по данным регистра, житель Таллинна и живет по одному адресу с получателем пособия, поступил и занесен в список учащихся одной из таллинских школ, сообщает Раэпресс.
Как отметил вице-мэр ТаллиннаТынис Мёльдер, это самое большое такого рода пособие в Эстонии, ставшее составной частью системы оказания помощи нуждающимся в ней. Система включает также пособие по рождению ребенка, школьное пособие, компенсацию расходов по уходу за ребенком, бесплатное питание в школе и детском саду, прожиточное пособие и многое другое.
"Ранцевое" пособие выплачивается в двух частях: половина — при поступлении ребенка в школу, а вторая половина — после окончания им первого класса в случае соблюдения указанных выше условий. Для получения пособия нужно представить ходатайство в отдел социального обеспечения районной управы по месту жительства в течение трех месяцев с начала учебного года, т.е. до конца ноября. В электронном виде это можно сделать с 12 сентября на сайте Таллинна.
Можно также ходатайствовать о зависящем от дохода пособии, если доход на первого члена семьи меньше действующего минимума заработной платы (500 евро), а на каждого следующего — менее 80% от этой суммы (400 евро). На компенсацию расходов на спортивную деятельность ребенка и занятия по интересам выплачивается в год до 350 евро. Получающим прожиточное пособие семьям по случаю поступления ребенка в школу выплачивается до 32 евро. Соответствующая информация доступна на сайте Таллинна: https://www.tallinn.ee/est/toetused.