Таллинн предложил временно взять под охрану здания на улице Сууртюки, 12

"Эти здания, — подчеркнул вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, — ценные образцы железнодорожной прикладной архитектуры конца XIX — начала ХХ века и свидетели начавшегося в 70-е годы позапрошлого века преобразования западной стороны земляных укреплений Старого города в главный железнодорожный узел Таллинна. После взятия под временную охрану Таллиннский департамент городского планирования закажет экспертную оценку на предмет признания этих зданий памятниками".

Здание насосной было построено в конце позапрошлого века для перекачивания воды в котлы паровозов. Здание сохранило неоштукатуренную известняковую кладку первого этажа, бревенчатые, крытые вертикальной и горизонтальной дощатой обшивкой стены второго этажа и башню освещения на крыше. В советское время одноэтажная часть здания была дополнена помещением для водяной цистерны из красного кирпича. Здание мастерской было построено перед Первой мировой войной. В нем особое внимание привлекает члененная мощными пилястрами и кирпичными сводами известняковая кладка под расшивку, а также арочная крыша на металлических стояках. Во время пожара 2015 года была уничтожена ее покрытая толем деревянная обрешетка.