Таллинн повысит ставку пособия по уходу за ребенком на 7,5 евро

Соответствующее постановление мэрия Таллинна планирует утвердить на своем заседании 9 января и оно вступит в силу задним числом с 1 января, пишет rus.err.ee.

На выплату пособий по уходу за ребенком в бюджете Таллинна в 2019 году запланировано 1 234 070 евро, в предыдущем году ставка пособия была на уровне 166 евро в месяц.

Выплата пособия по уходу за ребенком начинается со дня прекращения выплаты родительского пособия и завершается, когда ребенок поступает в детский сад или школу.

Пособие выплачивается в случае, если няня, найденная родителями, имеет соответствующее разрешение на деятельность.