Таллинн повысит ставку пособия по уходу за ребенком на 7,5 евро
Таллиннская мэрия своим постановлением повысит с 2019 года ставку пособия по уходу за ребенком почти на 7,5 евро до 173,5 евро на ребенка в календарном месяце.
Таллиннская мэрия своим постановлением повысит с 2019 года ставку пособия по уходу за ребенком почти на 7,5 евро до 173,5 евро на ребенка в календарном месяце.
Соответствующее постановление мэрия Таллинна планирует утвердить на своем заседании 9 января и оно вступит в силу задним числом с 1 января, пишет rus.err.ee.
На выплату пособий по уходу за ребенком в бюджете Таллинна в 2019 году запланировано 1 234 070 евро, в предыдущем году ставка пособия была на уровне 166 евро в месяц.
Выплата пособия по уходу за ребенком начинается со дня прекращения выплаты родительского пособия и завершается, когда ребенок поступает в детский сад или школу.
Пособие выплачивается в случае, если няня, найденная родителями, имеет соответствующее разрешение на деятельность.
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