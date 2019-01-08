08.01.2019, 19:20

Таллинн повысит ставку пособия по уходу за ребенком на 7,5 евро


rus.delfi.ee
EST
Ksenia Kuzmina
Foto on illustreerivFoto: Tiit Blaat

Таллиннская мэрия своим постановлением повысит с 2019 года ставку пособия по уходу за ребенком почти на 7,5 евро до 173,5 евро на ребенка в календарном месяце.

Соответствующее постановление мэрия Таллинна планирует утвердить на своем заседании 9 января и оно вступит в силу задним числом с 1 января, пишет rus.err.ee.

На выплату пособий по уходу за ребенком в бюджете Таллинна в 2019 году запланировано 1 234 070 евро, в предыдущем году ставка пособия была на уровне 166 евро в месяц.

Выплата пособия по уходу за ребенком начинается со дня прекращения выплаты родительского пособия и завершается, когда ребенок поступает в детский сад или школу.

Пособие выплачивается в случае, если няня, найденная родителями, имеет соответствующее разрешение на деятельность.

Где фотографировали рождественскую кампанию Cellbes?
Ответь и выиграй подарочную карту на 100€!


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии