Таллинн повышает зарплаты молодежных работников

С января 2019 года минимальная зарплата молодежных работников Таллиннских молодежных центров увеличится на 11%, с нынешних 900 до 1000 евро в месяц. Возрастет и минимальная зарплата руководителей молодежных центров с 971 до 1155 евро, сообщает Раэпресс.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что число молодежных работников, имеющих специальное образование, в Таллиннских молодежных центрах возрастает, и для города важно, чтобы с ребятами занимались хорошо обученные, мотивированные, заинтересованные своим делом профессионалы. Чтобы поддержать этот рост, необходимо повысить заработную плату специалистов. Белобровцев подчеркнул, что крайне важно повышать зарплату молодежных работников в том же темпе, что и зарплаты других специалистов с высшим образованием, выполняющих сопоставимую работу. Повышение отразится уже на зарплате за январь.
В Таллинне десять молодежных центров, находящихся под руководством районных управ. Работа проходит в учреждениях, находящихся в ведомстве районных управ. Молодежные центры проводят неформальное обучение, развивают активность ребят, предлагают возможности заниматься добровольческой деятельностью, помогают разобраться, как найти свое место в обществе. Молодежные центры проводят различные мероприятия, программы, проекты, а также лагеря для детей и подростков. Для участия приглашаются дети и молодежь от 7 до 26 лет.
Минимальная оплата труда молодежных работников регулируется в Таллинне на общих условиях с 2013 года, с тех пор зарплаты постоянно растут. Средства, предназначенные для повышения зарплат, предусмотрены бюджетом Таллинна на 2019 год. В Таллиннских молодежных центрах 35,5 рабочих мест на должности молодежного работника и пять — на должности руководителя молодежного центра.