Таллинн повышает зарплаты молодежных работников

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что число молодежных работников, имеющих специальное образование, в Таллиннских молодежных центрах возрастает, и для города важно, чтобы с ребятами занимались хорошо обученные, мотивированные, заинтересованные своим делом профессионалы. Чтобы поддержать этот рост, необходимо повысить заработную плату специалистов. Белобровцев подчеркнул, что крайне важно повышать зарплату молодежных работников в том же темпе, что и зарплаты других специалистов с высшим образованием, выполняющих сопоставимую работу. Повышение отразится уже на зарплате за январь.

В Таллинне десять молодежных центров, находящихся под руководством районных управ. Работа проходит в учреждениях, находящихся в ведомстве районных управ. Молодежные центры проводят неформальное обучение, развивают активность ребят, предлагают возможности заниматься добровольческой деятельностью, помогают разобраться, как найти свое место в обществе. Молодежные центры проводят различные мероприятия, программы, проекты, а также лагеря для детей и подростков. Для участия приглашаются дети и молодежь от 7 до 26 лет.