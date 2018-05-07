Таллинн построит в Ируском доме призрения корпус сестринского ухода

В последующие четыре года Таллинн намерен вложить свыше шести миллионов евро в строительство корпуса сестринского ухода за пациентами в Ируском доме призрения, сообщает Раэпресс.

"Распределяя средства, мы исходим из того, в чем у горожан самая большая потребность, — подчеркнул вице-мэр столицы Тынис Мёльдер. — Стационарный сестринский уход за пациентами — одно из приоритетных направлений. Другое — создание современных центров первичного медицинского обслуживания во всех районах города. Следующие такие центры появятся в районах Кесклинна, Пыхья-Таллинна и Ласнамяэ. Третье — обновление социальных домов, на что тоже предусмотрены шесть миллионов евро. Свыше двух миллионов планируется выделить на пристройку к Ласнамяэскому социальному центру. Четвертое — люди с особыми потребностями. Им надо, в частности, облегчить доступ в жилье и другие жизненно важные для них места".