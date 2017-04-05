Таллинн построит муниципальный дом для оправляющихся от психических расстройств молодых людей

Таллиннский департамент городского имущества создаст на участке по улице Пельгуранна, 31 здание, где смогут жить молодые люди, нуждающиеся, чтобы оправиться от психических расстройств, в профессиональной помощи. Оказанием этой помощи займется Таллиннский центр психического здоровья, сообщает Раэпресс.

Здание, в котором планируется создание 30 однокомнатных квартир и подсобных помещений для персонала, должно быть готово к концу следующего года, чтобы деятельность в нем могла начаться в канун 2019 года.

Проект включен в программу Европейского фонда регионального развития, который выделил на это 1 020 000 евро из общей стоимости в 1 382 781 евро (без налога с оборота). Проектирование обойдется в 121 000 евро.