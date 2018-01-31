Таллинн поможет в создании специального дома призрения

На утверждение Таллинской городской управы вынесено предложение городскому собранию установить в порядке решения право застройки принадлежащего городу участка недвижимости по улице Кадака, 153а, в пользу АО Hoolekandeteenused для создания там специального дома призрения, передает Раэпресс.

Как сообщил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, столица, это акционерное общество и Министерство социальных дел подписали совместный протокол о намерениях, цель которого - обеспечение надежного сотрудничества в создании на территории Таллинна мест для обслуживания людей с психическими расстройствами. Таких мест проживания с круглосуточным обслуживанием намечено было в 2015-2023 годах в разных местах Таллинна создать 200.

Рядом с участком, о котором идет речь, находится Таллинский опорный центр Üks, что облегчает всю организацию этого дела. Площадь участка 5787 м2, право застройки предлагается установить на 50 лет.

Проект предусматривает строительство двухэтажного здания на 24 взрослых человека с особыми потребностями из-за расстройств психики. Их предполагается разделить на 4 "семьи" по 6 человек. Если в минувшем году такие места в столице были созданы лишь на 13 человек, то нынче запланировано создать на 96.