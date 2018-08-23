23.08.2018, 07:50

Таллинн помогает прошедшим социальную реабилитацию с наймом жилья


rus.delfi.ee
EST
Maria Derlõš
Foto: Hendrik Osula

Таллиннский департамент социальных дел и здравоохранения провел пилотный проект, связанный с наймом на свободном рынке жилья для лиц, успешно завершивших социальную реабилитацию в социальных домах. В результате было арендовано жилье на 13 человек, сообщает Раэпресс.

Как отметил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, у людей, прошедших ресоциализацию, зачастую еще хватает денег для найма нормального жилья, но не хватает на его первичное обустройство. Компенсация этих расходов городом становится стартовым пакетом для возвращения в нормальную жизнь, особенно в сочетании с консультациями и другой помощью.

Большинству участников проекта были компенсированы сумма аренды за первый месяц и, при необходимости, залоговая сумма — максимально 600 евро. Кроме того, помощь оказывалась в поиске съемной квартиры и переговорах с ее собственником. Всего город затратил на это около 5700 евро.

Проект имеет целью и разгрузку социальных домов, очередь в которые насчитывает на сегодняшний день около 500 человек. Успех опытного проекта побудил, как сообщил Мёльдер, запустить аналогичный проект еще в нынешнем году.

Tallinn Hockey weekend
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