Таллинн получил в пользование участки под рекреационными сооружениями

Таллинн официально ходатайствовал об установлении ему права личного пользования участками в ландшафтном заказнике в долине реки Пирита и аналогичном заказнике в Нымме-Мустамяэ, чтобы обеспечить общественное пользования находящимися на них рекреационными сооружениями, сообщает Раэпресс.

Приказом министра окружающей среды эти участки оставлены в государственной собственности, хотя Таллинн ходатайствовал о передаче их в муниципальную собственность, поскольку там городом созданы спортивно-оздоровительные сооружения.

В результате переговоров, стороны пришли к выводу, что эффективнее всего будет совместное с учреждениями Министерства окружающей среды хозяйствование на этих участках и согласились на установление личного пользования ими со стороны Таллинна.

В Пирита на этих участках расположены оздоровительно-спортивные тропы, городки со снарядами для силовых упражнений и пр. В Нымме-Мустамяэ к этому добавляются еще игровые площадки, в том числе для игр с мячом, велосипедная дорожка, зона для пикников и пр.

Право личного пользования устанавливается бессрочно, но за него надо платить. Таллинн будет платить по 50 евро за каждую из зон, т.е. 100 евро в год. На Таллинн возлагается обязанность за содержание указанных участков в порядке.