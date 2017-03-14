Таллинн получил от центристов бренды Pealinn, "Столица" и Raepress

Власти Таллинна отправили Центристской партии письмо, с просьбой передать городу такие бренды как: Raepress, Pealinn и Столица. На вчерашнем заседании правления партии просьба была удовлетворена.

По словам генерального секретаря Центристкой партии Яака Ааба, партия зарегистрировала вышеперечисленные торговые знаки еще 10 лет назад, так как занимавший на тот момент пост мэра Таллинна Тынис Пальтс отказался от их использования.

"Центристкая партия не хотела, чтобы из-за политического решения торговые марки исчезли. Прэтому мы зарегистрировали их на имя партии. Когда в 2005 году центристы пришли к власти в Таллинне, партия передала городу право на бесплатное использование этих брендов сроком на один год с автоматическим продлением договора." — объяснил Ааб.

Генсек добавил также, что исходя из того, что город не платил за использование брендов и договоренностей межу партией и властями Таллинна никто не нарушал, этим вопросом никто не занимался.

"Но теперь, когда городские власти пожелали приобрести торговые марки, мы, разумеется, передадим право на их использование абсолютно безвозмездно" — подтвердил Яак Ааб.