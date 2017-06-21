Таллинн получил авторские права на Горхолл

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас и архитекторы городского холла Райне Карп и Рийна Алтмяэ подписали сегодня лицензионный договор, позволяющий беспрепятственно продолжить процесс проектирования обновленного Горхолла, сообщает Раэпресс.

Договор предоставляет городу лицензию на авторские права. Теперь, как сообщила член правления АО "Таллинский горхолл" Кайа Яппинен, надо первым делом объявить тендер на проект реконструкции. Скорее всего, это удастся в начале августа, а его результаты выяснятся в октябре. Яппинен подчеркнула, что цена не будет в данном случае единственным критерием, важно будет также оценить предыдущие деяния возможных авторов проекта.

Согласно заключенному сегодня договору, авторы проекта предоставляют городу исключительное право на изменение строения и его проекта, а также привлечение других авторов и выдачу сублицензии, в которой нуждается АО "Таллинский горхолл" для руководства работами.

Предполагается сделать Горхолл международным конференц-центром на 2500 мест и создать там возможность проведения мирового уровня концертов и спектаклей в зрительном зале на 3500 мест.