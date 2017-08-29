Таллинн подписал договор о реконструкции улицы Гонсиори

Подписан подрядный договор между Таллинном и победителем тендера "TREV-2 Grupp" о реконструкции улицы Гонсиори. Объем работ — 9 миллионов евро, срок окончания — июль 2019 года.

Как сообщил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, частично проект финансируется из Европейского фонда сотрудничества, поскольку целью его является ускорение движения общественного и уменьшение потока личного транспорта, снижение уровня вибрации, шума и загрязнения воздуха выхлопными газами, передает Раэпресс.

Длина реконструируемой улицы — от улицы Манеэжи до улицы Лаагна — примерно полтора километра. К этому добавляются около 300 м улицы Лаагна, 210 м улицы Тюрнпуу и велосипедная дорожка вдоль улицы Кундера длиной 900 м. В общей сложности это составляет чуть более 2 км проезжей части и почти 5 км тротуаров и пешеходно-велосипедных дорожек.

Реконструкции подлежат 11 регулируемых светофорами перекрестков, рядом с Торупиллиским "Сельвером" будет создана автостоянка сети "Паркуйся и езжай!", появятся новые автобусные остановки.

В 2017 году планируется осуществить реконструкцию участков улицы Лаагна и улицы Тюрнпуу, а также создание автостоянки с подъездами к ней. В следующем году реконструирована будет сама улица Гонсиори, обретя три ряда для движения транспорта, из которых два предназначены для общественного транспорта, а один — переменного направления будет пропускать автомобили утром в сторону центра города, а вечером — в обратном направлении.

На 2019 год остается реконструкция улицы Кундера, в ходе которой один нынешний ряд для движения автомобилей превратится в велосипедно-пешеходную дорожку.