Таллинн поддержит Театр старого Баскина 35 тысячами евро
Таллинская городская управа решил поддержать Театр старого Баскина 35 тысячами евро, которые будут предусмотрены первым дополнительным бюджетом города.
Таллинская городская управа решил поддержать Театр старого Баскина 35 тысячами евро, которые будут предусмотрены первым дополнительным бюджетом города.
Мэр Таллинна Таави Аас подчеркнул, что последним большим желанием выдающегося театрального деятеля Эйно Баскина было, чтобы его театр существовал и работал не менее пяти лет после его смерти. "Поэтому, — сказал мэр, — мы и сочли, что долг города — уважить последнее желание маэстро и поддержать театр". Средства будет выделены из денег Службы общественных связей Таллинна.
"Наш коллектив, — сказал, узнав о поддержке города, руководитель театра Аарне Вальмис, — очень благодарен за такой неожиданный жест. Теперь театр сможет продолжать работать".
Эйно Баскин стал в 2003 году кавалером Таллинского знака "За заслуги", в 2010 году — Гербового знака и в 2014 году — получил премию заслуженного деятеля культуры.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.