Таллинн поддержит Театр старого Баскина 35 тысячами евро

Мэр Таллинна Таави Аас подчеркнул, что последним большим желанием выдающегося театрального деятеля Эйно Баскина было, чтобы его театр существовал и работал не менее пяти лет после его смерти. "Поэтому, — сказал мэр, — мы и сочли, что долг города — уважить последнее желание маэстро и поддержать театр". Средства будет выделены из денег Службы общественных связей Таллинна.

"Наш коллектив, — сказал, узнав о поддержке города, руководитель театра Аарне Вальмис, — очень благодарен за такой неожиданный жест. Теперь театр сможет продолжать работать".

Эйно Баскин стал в 2003 году кавалером Таллинского знака "За заслуги", в 2010 году — Гербового знака и в 2014 году — получил премию заслуженного деятеля культуры.