Таллинн поддержал идею установить в столице памятник Сергею Довлатову

Таллиннская горуправа поддержала законопроект фракции социал-демократов о создании комиссии, которая бы занялась установкой в столице памятника писателю Сергею Довлатову. Ранее с этой идеей выступил журналист и писатель Андрей Хвостов, которого поддержали и другие эстонские литераторы, сообщается в пресс-релизе.

”Я рад, что наша идея нашла поддержку как во фракции социал-демократов, которая инициировала соответствующий законопроект, так и в горуправе. Разговоры о памятнике Довлатову, который жил, работал и творил в Таллинне, шли давно, теперь сделан конкретный шаг”, — прокомментировал новость Хвостов.

”Довлатов — это пример литературы, которая обладает объединяющей силой. Он приехал сюда как наблюдатель, заметил специфику эстонского общества и запечатлел результаты своего наблюдения. Наблюдения Довлатова являются подспорьем при анализе нашего общества не только для литературоведов, но и политологов и историков. Хотя иногда он сгущал краски… но это уже ”профессиональное заболевание” писателя, его нельзя изменить”, — объяснил он.

Председатель фракции социал-демократов Анто Лийват уверен, что комиссия, которая займется этим вопросом, выберет самый удачный образ для памятника и найдет самое подходящее для него место.

”Возможно, это необязательно должен быть классический монумент, который потребует больших финансов. Может, это будет скамейка Довлатова где-нибудь в парке. Безусловно, нужно будет провести конкурс идей, а также привлечь к работе комиссии знатоков биографии и творчества Довлатова”, — сказал Анто Лийват.

Довлатов жил в Таллинне в середине 70-х. Здесь он работал журналистом в газете ”Советская Эстония”. Эстонский период его жизни был запечатлен в сборнике новелл ”Компромисс”. Два года назад вышел фильм Станислава Говорухина о Довлатове ”Конец прекрасной эпохи”, который снимался в том числе в разных городах Эстонии.