20.12.2018, 17:25

Таллинн подарил старикам в Ируском доме призрения бесплатную вакцинацию

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Süstal
Foto: Rene Suurkaev

В Ируском доме призрения вакцинированы от гриппа за средства города 88 клиентов, сообщает Раэпресс.

Вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер заявил, что считает необходимым обеспечить бесплатную вакцинацию пожилым людям и другим группам риска. В 2017 году всего вакцинации от гриппа подверглись 3,2% населения столицы, в том числе 4,3% пожилых людей. А средний показатель по Евросоюзу был в то же время 56%.

Стационарное лечение от гриппа потребовалось в Эстонии в 2011-2018 годах 6035 пациентам, из которых 211 умерли. По данным Департамента здравоохранения, если среди них и были вакцинированные, то единицы.

В сентября следующего года планируется начать государственное бесплатное вакцинирование.

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