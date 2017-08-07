Таллинн поборется за титул столицы Тотального диктанта

Таллинн примет участие в конкурсе на право стать столицей международной культурно-образовательной акции по проверке грамотности „Тотальный диктант“, которая пройдёт в апреле следующего года, сообщает Раэпресс.

На пресс-конференции во Владивостоке, где в конце июля прошла стратегическая сессия акции, организаторы сообщили о дате проведения мероприятия и основном новшестве — конкурсе на право стать столицей Тотального диктанта. Стало известно, что в 2018 году диктант состоится 14 апреля, а главным нововведением станет ежегодная смена столицы диктанта. Статус столицы предполагает, что город становится главной площадкой акции: автор приезжает читать свой текст в город-победитель.

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт сообщил о намерении города участвовать в конкурсе. „Организационный комитет акции в Таллинне на протяжении пяти лет прикладывал немало усилий, чтобы дарить участникам Тотального диктанта настоящий праздник. В последние два года Таллинн стал не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собрав в прошлом году 2300 и в этом — 3000 человек. Мы доказали, что можем проводить мероприятие на высоком уровне и сочтём за честь принять участие в борьбе за титул столицы акции”, — сказал Кылварт.

Руководитель проекта Ольга Ребковец прокомментировала нововведение: ”Всем известно, что штаб-квартирой Тотального диктанта исторически является Новосибирск. C этого года мы дадим шанс другим городам стать центром притяжения и главным городом акции. Осенью мы начнём принимать заявки, далее на сайте totaldict.ru пройдёт народное голосование, по итогам которого будет составлен шорт-лист из семи участников, а в феврале в Новосибирском государственном университете пройдёт презентация вошедших в него заявок, тогда же будет объявлен победитель. При этом штаб диктанта и его экспертный центр останутся в Новосибирске”.